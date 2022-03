Allarme chiamate indesiderate: come bloccarle subito!

Cosa sono le chiamate indesiderate

Ti è mai capitato di ricevere telefonate indesiderate sul cellulare da parte di numeri sconosciuti, senza sapere come reagire? Sicuramente ti sarà successo almeno una volta. Rispondere significa necessariamente perdere tempo, mentre a non rispondere si corre il rischio di incappare nuovamente nello stesso problema, a distanza di poco tempo. Come fare allora? Niente paura: qui proponiamo una guida su come bloccare telefonate indesiderate, provenienti spesso da call centers, venditori, compagnie telefoniche, in base al tuo modello di cellulare.

Come bloccare un numero da cellulare android

Partiamo dal sistema operativo per smartphone più diffuso in commercio: il sistema android. Seguiamo passo passo la procedura da riprodurre per impedire che il numero indesiderato che vi ha appena chiamato faccia di nuovo capolino la prossima volta.

innanzitutto, recati sulla rubrica personale oppure digita personalmente il numero indesiderato che vuoi eliminare;

personale oppure digita personalmente il numero indesiderato che vuoi eliminare; clicca sui tre puntini che compaiono in alto a destra;

clicca su blocca numero (oblocca numeri);

(oblocca numeri); seleziona l’opzione ‘seganala contatto come spam‘ se desideri seganalare il numero indesiderato.

A seconda del modello di smartphone, al posto di blocca numero potresti trovare diverse segnalazioni, come ‘aggiungi all’elenco dei numeri da rifiutare’, oppure su Huawei ‘aggiungi contatto alla lista nera’. In ogni caso ciò che otterrai sarà bloccare le chiamate future da parte di quel numero.

Come bloccare un numero da cellulare iPhone

Se stai utilizzando uno smartphone Apple la procedura da eseguire è altrettanto semplice ma necessita di una guida a parte. Seguiamo passo passo la procedura da eseguire per imparare a bloccare un numero sconosciuto:

vai sulla rubrica personale (telefono o contatti);

cerca il numero di interesse e cliccaci sopra;

trova l’opzione blocca contatto (dopo le varie impostazioni, di solito per ultima).

in questo modo potrai sia bloccare le chiamate da parte del numero sia i messaggi spam su iPhone. Ma se possiedi uno smartphone con sistema operativo Windows Phone? Niente paura: nel prossimo paragrafo spiegheremo come fare anche con questo sistema operativo.

Come bloccarle da Windows Phone

In questo caso hai a disposizione una procedura molto semplice che verrà confermata dalla presenza nelle Impostazioni di un filtro chiamate specifico. Ma andiamo per ordine:

selezionare Telefono;

cliccare sul numero specifico da cui hai ricevuto la chiamata e tenere premuto fino alla comparsa del menu a tendina;

cliccare su ‘ blocca numero ‘ o ‘blocca SMS’

‘ o ‘blocca SMS’ conferma l’operazione cliccando su OK.

In aggiunta, potrai verificare di aver bloccato il numero indesiderato tramite il precedentemente detto filtro chiamate (di solito utile per il Windows Phone di modello superiore ad 8):

vai su Impostazioni;

clicca su Filtro Chiamate ed SMS;

se l’opzione ‘Attiva‘ è in modalità ON, allora significa che il numero indesiderato è stato bloccato correttamente e smetterai anche di ricevere SMS da parte sua. potrai inoltre verificare lo storico di tutte le chiamate che hai bloccato finora e che bloccherai.

In alternativa a questi metodi manuali e meccanici, forniti dallo stesso sistema, potrai scaricare un’apposita applicazione per bloccare le chiamate e gli SMS dei numeri sconosciuti: l’app Truecaller, disponibile sia per android che per Apple. Una volta scaricata sul tuo smartphone, potrai semplicemente dare il consenso di accesso a chiamate ed SMS e selezioonare il filtro per bloccare i numeri spam.