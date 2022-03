Come dire stop alle telefonate dei call center

Si stufo dei sondaggi telefonici da casa? Non vuoi più ricevere chiamate commerciali a qualsiasi ora? Vuoi definitivamente eliminare il tuo contatto dall’elenco call center in Italia?

La prima cosa da sapere è che comparire nella lista dei numeri call center ti espone inevitabilmente a continue scocciature. Se anche tu vieni tempestato da telefonate sul numero fisso e mobile potrai seguire alcuni semplici passaggi per cancellarti in modo definitivo dalle liste telemarketing. Vediamo come bisogna procedere.

Disdetta elenco telefonico: i passi da seguire

Quante volte hai pensato di denunciare un call center? In realtà non serve arrivare a tanto perché esiste un’apposita procedura per cancellarsi dagli elenchi telefonici. Cosa bisogna fare precisamente? Quando le chiamate arrivano nel numero fisso puoi usufruire del servizio, completamente gratuito, che viene offerto dal Registro Pubblico delle Opposizioni. Basta compilare un apposito modulo per non comparire più nell’elenco numeri call center.

Ricorda che tutti gli utenti hanno il diritto di non essere più inseriti nelle liste call center.

La rimozione del tuo numero dall’elenco call center Italia sarà una vera liberazione, perché finirai per rispondere continuamente agli operatori che vogliono proporti offerte commerciali di vario a tipo che non ti interessano. Ricorda che in alternativa puoi anche chiamare il numero verde 800 265 265 per non essere più contattato dai call center.

Cancellazione pubblicità telefonica: altre cose da sapere

Quando si riceve la chiamata da un numero telefonico call center di solito si cerca di bloccarlo, quindi di metterlo nella lista nera, ma questa, come ben sai, non si rivela la soluzione definitiva.

Infatti togliere numero dal tuo elenco telefonico non ti impedisce di ricevere tantissime altre chiamate da parte di varie società che offrono sconti e promozioni.

Per dire basta alla pubblicità telefonica l’unica cosa dare fare è cancellarti dalle liste per call center come spiegato sopra.

Diversa è invece la procedura su come disdire l’invio dell’elenco telefonico cartaceo, che arriva a casa come da contratto, anche contro la tua richiesta specifica.

In questo caso dovrai semplicemente chiamare il servizio clienti del tuo gestore di linea fissa e chiedere la cancellazione elenchi telefonici, così da non riceverlo più periodicamente. Così facendo riuscirai anche risparmiare sul costo del servizio che non ti verrà più addebitato in bolletta. Del resto si tratta di una spesa inutile che puoi evitare con una semplice telefonata al numero gratuito riservato agli abbonati.

Cancellazione liste telemarketing gratis per telefoni mobili

Tutti oramai sanno cosa sono i call center e quanto possono disturbare nel corso della giornata, anche perché spesso gli operatori chiamano durante le ore in cui si riposa o mentre vengono consumati i pasti. Questo spesso costringe a mettere silenziosa da cornetta o a tenere la linea occupata, con il rischio di perdere telefonate importanti.

Abbiamo visto che per ottenere la cancellazione call center lista serve solo compilare un apposito modulo gratis oppure chiamare il numero verde 800 265 265, ma questi stessi servizi non sono stati ancora esteso per la telefonia mobile. In altri termini allo stato attuale non ci sono ancora dei sistemi che permettono di arrestare i call center che chiamano per scopi strettamente pubblicitari.

Di contro non si può tenere accesso il telefono per i call center, quindi per essere costantemente raggiunti da telefonate non gradite. La buona notizia è che esistono numerose applicazioni che consentono di bloccare i numeri indesiderati. Una di queste è True Caller, ma c’è anche Calls Blacklist che funzion in maniera similare ed è anche abbastanza semplice da utilizzare. Le app per bloccare le chiamate ti libereranno da continui disturbi.