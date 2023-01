Perché l’acqua del rubinetto puzza di fogna?

Acqua di casa che sa di fogna: perché succede?

Acqua con odore di fogna: ecco il motivo

Quando si apre il rubinetto e l’acqua ha un odore strano, ci si preoccupa immediatamente. Tutti siamo molto attenti alla nostra salute, quindi se si sente odore di fogna provenire dall’acqua del rubinetto, è del tutto normale e comprensibile un certo allarmismo.

Può però avvenire più spesso di quanto si creda: l’acqua del lavandino può avere un odore, anche molto sgradevole, come capita quando l’acqua sa di fogna.

Comunque sia nella maggior parte dei casi si può trovare una soluzione e tornare presto ad avere acqua sana e potabile, senza odori e insapore.

Ma vediamo da cosa dipende l’odore di fogna nell’acqua del rubinetto, e cosa è possibile fare per ovviare a questa situazione.

L’acqua del rubinetto può avere un odore di fogna (o meglio, un odore di uova marce) laddove sia presente acido solfidrico all’interno dell’acqua. L’odore tipico è causato, in questi casi, dai processi di decomposizione delle proteine azotate, che spesso avviene nelle acque provenienti dalle falde sotterranee.

La putrefazione dei batteri (delle piante o del suolo) produce idrogeno solforato che ha appunto un caratteristico odore di fogna o di uovo marcio. Ma cosa fare in questi casi e come intervenire, se l’acqua del rubinetto ha un odore di uova marce? Inoltre, quest’acqua si può bere o è pericolosa per la salute?

Cosa fare se l’acqua sa di zolfo?

Purtroppo, come abbiamo visto, il problema delle acque con cattivo odore (come quello di fogna o zolfo) si può verificare in diverse situazioni: in questi casi la soluzione migliore è quella di chiamare il gestore del servizio idrico e segnalare ufficialmente la presenza di questa situazione, in modo da poter garantire una soluzione.

Ricordate però che, ai sensi di legge, la potabilità dell’acqua viene garantita dal servizio idrico solo fino al contatore: in alcuni casi di conseguenza il problema potrebbe non dipendere dal gestore, bensì dall’impianto del condominio (magari vecchio e intasato) o della singola abitazione.

In alcuni casi potrebbe essere utile rivolgersi ad un servizio di spurgo a Roma, per poter risolvere la situazione dei cattivi odori (se dipendono da un intasamento oppure da un blocco delle tubature) o sottoporre il problema ad un idraulico (se si tratta di una questione della singola unità abitativa) o ancora all'amministratore di condominio.

Una buona soluzione in caso di acqua che sa di zolfo può essere l’utilizzo ed il trattamento dell’acqua con carbone attivo e con zeolite di manganese, che neutralizzano questo sgradevole odore.

In molti casi, la soluzione più efficace consiste nella installazione di filtri ad osmosi inversa o filtri a scambio ionico per prevenire il fatto che lo zolfo raggiunga le tubature.

L’acqua che sa di fogna è pericolosa?

Se l’acqua odora di zolfo, fogna o uova marce, è probabile che sia stata contaminata dai batteri. In questo caso, per un principio di precauzione, sarebbe bene evitare di consumare l’acqua del rubinetto finché il problema non si è risolto.

La legge (Decreto legislativo n. 31 del 2001) stabilisce che le acque che sono destinate al consumo da parte degli esseri umani devono essere salubri e pulite, e quindi anche senza odore. L’acqua con odore di fogna non risponde a questi requisiti: il problema va immediatamente segnalato alle autorità ed è necessario astenersi dal bere l’acqua finché la questione non è completamente risolta.

Bere acqua di questo tipo, in alcune situazioni e per alcuni soggetti, potrebbe causare diarrea, disidratazione, problemi gastrointestinali, tanto più gravi se il consumo riguarda neonati e bambini o anziani. Secondo alcuni studi, ci sarebbe anche una potenziale correlazione fra l’abitudine di bere questa acqua e lo sviluppo di colite ulcerosa; in ogni caso, alte concentrazioni di idrogeno solforato in acqua possono essere dannose.

Per questo motivo è meglio usare acqua in bottiglia finché la situazione è risolta.