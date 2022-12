Andare in montagna: cosa portare con sé?

Cosa portare con sé quando si va in montagna

Gita in montagna: cosa mettere nello zaino

Una gita in montagna può essere un ottimo modo per immergersi nella natura, godendo di un po’ di tranquillità ed aria pulita e ritagliandosi dei momenti di relax.

Quando si va in montagna, però, è molto importante essere attrezzati in maniera adeguata. Questo significa non solo essere vestiti in maniera corretta e portare con sé tutti gli oggetti e gli utensili che possono essere utili per una gita in montagna, ma anche attrezzatura di qualità e prodotta in maniera professionale, come quella di Mountain Experience. Infatti, qualità dell’attrezzatura e sicurezza sono due elementi fondamentali da considerare quando si va in montagna: non bisogna assolutamente improvvisare.

Ma che cosa bisogna mettere nello zaino quando si va in montagna? Cosa non dimenticare assolutamente a casa? Ecco qualche consiglio utile per prepararsi al meglio per una gita sui monti senza sorprese e senza troppi rischi.

Gli indispensabili da portare in montagna

Cosa portare con sé in montagna durante una gita? Ecco alcuni degli oggetti ed utensili indispensabili da non dimenticare mai quando si parte per una gita sui monti.

Uno zaino adeguato. Ricordate di dotarvi di uno zaino con una capacità sufficiente rispetto alla quantità di oggetti che porterete con voi. Meglio optare sempre per uno zaino tecnico da montagna anti-pioggia e molto resistente, almeno da 25-30 litri per un'escursione media, di uno-due giorni (optate per uno zaino più grande, se dovete fermarvi per la notte e avete con voi la tenda e il sacco a pelo).

Berretto o bandana per prevenire insolazioni.

Protezione solare.

Una borraccia di qualità ed abbastanza capiente per contenere acqua; può essere utile anche un termos per i liquidi.

Occhiali da sole per proteggersi dai raggi solari e dal riverbero sulla neve.

Calzini e maglietta termica di ricambio, in caso si bagnasse.

K-way; sempre, a prescindere dalla stagione.

Coltellino multifunzione.

Sacchetti per i rifiuti. Non sono da dimenticare mai: i rifiuti non vanno lasciati in montagna.

Una cartina ed una bussola per potervi orientare (soprattutto perché spesso non c'è segnale in montagna). Non dimenticatevi di studiare prima il sentiero e l'orientamento, in caso di necessità vi tornerà molto utile.

Bastoni da trekking. A seconda dell'itinerario, possono tornare utili.

Fischietto d'emergenza.

Salviettine per igienizzare e pulirsi (non ci sarà probabilmente una doccia, a meno che non andiate in un rifugio).

Corda.

Torcia resistente, impermeabile e carica.

Se hai intenzione di dormire in tenda, anche tenda, fornello da campeggio, materassino e sacco a pelo, nonché borsa per alimenti.

Un piccolo kit di pronto soccorso, composto da cerotti, acqua ossigenata, garze, laccio emostatico, accendino.

Cosa non dimenticare quando si va in montagna

La scelta di cosa portare in montagna dipende dal fatto che si vada da soli o in gruppo, in bassa quota o ad alta quota, e dal tipo di sentiero, nonché dalla durata della gita.

Ovviamente, quello che bisogna portare con sé in montagna dipende anche dalla stagione di riferimento: in estate ci vorrà abbigliamento tecnico estivo, in inverno, a seconda dell’altitudine e del clima, abbigliamento invernale tecnico, e sempre scarpe da trekking o scarponi adeguati.

Non dimenticate assolutamente di portare con voi acqua a sufficienza, e del cibo. Per ridurre il peso dello zaino, potete optare per cibo molto calorico e nutriente ma che pesa poco, come le apposite barrette da montagna, e cioccolato. Per una gita in montagna in giornata, un litro o un litro e mezzo d’acqua a persona possono essere sufficienti.

Per alcune escursioni particolarmente complesse, può essere utile anche portare con sé un kit di sopravvivenza. Infine, non dimenticare mai di lasciare detto a qualcuno dove stai andando e quando pensi di tornare: è molto importante per la sicurezza. Vi sono anche app che includono la geo-localizzazione in caso di emergenza, e possono risultare davvero molto utili.