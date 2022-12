Lavelli da cucina, scegliere facile tra tanti modelli

Uno degli elementi più importanti della cucina è il lavello, che viene utilizzato ogni giorno per lavare gli alimenti, le stoviglie e i diversi utensili, quindi deve caratterizzarsi per l’altissima qualità costruttiva, il design funzionale e moderno e la resistenza all’acqua e all’usura. Scegliere il lavello migliore per la propria cucina può essere difficile, vista la varietà di modelli in commercio, ma vi sono alcune indicazioni che possono aiutarvi a individuare i migliori lavelli in commercio.

Come scegliere il lavello per la cucina

Come suggerisce bene Tekworld.it, prima di acquistare un nuovo lavello per la cucina è necessario analizzare nel dettaglio alcune caratteristiche tecniche: dimensioni, materiali costruttivi, design e finiture. Per essere sicuri che il lavello scelto si adatti perfettamente alla cucina è opportuno misurare lo spazio che lo ospiterà, altrimenti sarà molto più complicata l’installazione. Se le misure del vano che ospiterà il lavello sono standard si avranno maggiori possibilità di scegliere tra tantissimi modelli, mentre se il mobile si caratterizza per dimensioni particolari allora si dovrà acquistare un lavello su misura. Dopo aver individuato le misure del nuovo lavello, sarà opportuno individuare i materiali costruttivi, che possono sicuramente fare la differenza per quanto riguarda la resistenza nel tempo e il design. I lavelli per la cucina sono disponibili in diversi materiali: acciaio inox, granitek, keratek plus, corian, ceramica, fragranite, resina e la scelta dipende soprattutto dallo stile che si vuole adottare per la propria casa. I lavelli in acciaio inox sono sicuramente i più acquistati perché garantiscono una buona resistenza nel tempo e si contraddistinguono per il prezzo economico rispetto ad altri materiali. Se si desidera invece un lavello che si caratterizzi per un design unico e che sia semplice da lavare invece la scelta può ricadere sui modelli in granitek, keratek plus o realizzati con materiali compositi. A tal proposito suggeriamo il prezioso approfondimento sui materiali che fa Cucine Design 360°.

Design classico o moderno dei lavelli

Un criterio fondamentale nella scelta dei lavelli riguarda il design che può essere classico o moderno, in base allo stile adottato per gli altri arredi della cucina. I lavelli possono essere composti da una o più vaschette e la scelta dipende soprattutto dalle vostre esigenze e dalla grandezza del mobile in cui sarà incassato il nuovo lavello. I modelli di lavelli tradizionali sono solitamente composti da due vaschette e possono presentare una forma rotonda o quadrata e un gocciolatoio abbinato di medie dimensioni, con bordi che sporgono sul piano di lavoro. Rispetto ai lavelli classici, quelli moderni si contraddistinguono per uno stile minimal ed essenziale, con vaschette singole o doppie di grandi dimensioni e buona profondità, rigorosamente di forma rettangolare. I lavelli di design possono essere installati sotto il piano di lavoro o non avere il bordo perimetrale, per chi desidera acquistare un modello dallo stile minimal e che si adatta perfettamente a una cucina moderna. Quando si sceglie un lavello di design, si ha la possibilità di acquistare modelli in tantissimi colori, tra questi anche il grigio e il nero che sono delle tonalità perfette per le cucine componibili in stile moderno. Qualunque sia il modello scelto, sono disponibili delle offerte per lavelli della cucina, dei migliori brand del settore come Plados Telma ed Elleci Lavelli.

Migliori lavelli per la cucina: il brand Elleci

Per essere sicuri di acquistare un lavello per la cucina che sia resistente, funzionale e che si caratterizzi per un design unico ed elegante, sono in vendita i migliori modelli del brand Elleci, specializzato nella produzione di lavelli da incasso. I lavelli Elleci sono costruiti con materiali di ultima generazione come il granitek e il keratek, che vi assicurano nel tempo resistenza, solidità e funzionalità, inoltre sono molto semplici da pulire. Il brand Elleci ha deciso di proporre lavelli classici con bordi, ma anche modelli dallo stile moderno che possono essere incassati sotto il top del mobile della cucina o che si inseriscono in vani lungo il top, diventando un tutt’uno con il piano di lavoro. In base alle vostre esigenze vi sono lavelli in offerta con una più o vaschette e dotati di pratico gocciolatoio, mentre altri si caratterizzano per la presenza di un unico scomparto e un design minimal. Per rendere la vostra cucina davvero elegante e in stile con il resto degli arredi, Elleci propone un vasto assortimento di colori e finiture, basterà soltanto individuare il modello migliore. Se si opta per l’acquisto di un lavello da incasso Elleci, si possono aggiungere diversi accessori, come la rubinetteria di design, lo scolapiatti estraibile, i contenitori per gli alimenti e i taglieri in legno massello di diverse texture, dei complementi di arredo che arricchiscono e decorano la vostra cucina.

Lavelli classici e moderni Plados Telma

Per chi ricerca un lavello che si adatti a qualsiasi tipo di cucina e che sia costruito con materiali di altissima qualità. Il brand Plados Telma si occupa della vendita di lavelli da incasso di differenti dimensioni, forme e stili. I lavelli per la cucina Plados Telma vengono costruiti in acciaio inox, nanostone (resina acrilica) e materiali compositi come quarzo e granito, di conseguenza si ha la possibilità di scegliere il modello che si adatta di più al proprio stile di arredo. I lavelli Plados Telma si caratterizzano per il design semplice ed essenziale dove ogni elemento si contraddistingue per la funzionalità e la praticità, inoltre si possono scegliere diversi colori, come i tradizionali grigio metallo o beigi, ma anche nuance più particolari come il nero o il titanio, che sono perfetti per le cucine contemporanee. Nel catalogo dei migliori modelli Plados Telma troviamo anche lavelli dalle forme non convenzionali come quelli angolari che sono la soluzione ideale per chi ha una cucina di piccole dimensioni e non vuole comunque rinunciare a un complemento di arredo con doppia vaschetta e gocciolatoio integrato. Per rendere ancora più funzionali i lavelli per la cucina sono disponibili tantissimi accessori Plados Telma, come i contenitori per alimenti in policarbonato, i coprivasca di differenti dimensioni e colori e i gocciolatoi pieghevoli in metallo, comodi per chi acquista un modello composto esclusivamente da una vaschetta.