Fiamma bioetanolo: quanto dura?

Che cosa sono i camini a bioetanolo

L’etanolo consiste in un alcool infiammabile dato dalla fermentazione di diverse tipologie di piante, quali: zuccheri del mais, canna da zucchero, amidi e patate. Tale combustibile è stato utilizzato come carburante per il camino bioetanolo, ossia un camino differente da quello standard in quanto funge tramite il bioetanolo.

Quest’ultimo risulta completamente pulito e green secondo camino bioetanolo opinioni per questo molte persone stanno iniziando a preferirlo.

Il funzionamento dei camini a bioetanolo risulta molto semplice e adeguato per chi richiede delle soluzioni semplici ma efficaci. Nello specifico, il camino a bioetanolo è costituito da un serbatoio, mentre invece non ha una canna fumaria come i camini classici.

All’interno del serbatoio è riposta una pietra porosa, apposita per assorbire il carburante utilizzato così da evitare che il serbatoio e la fiamma del combustibile possano entrare in contatto.

Esistono numerose tipologie dei camini a bioetanolo, realizzate appositamente per valorizzare il proprio arredamento e far sì che si possano effettuare delle installazioni con facilità: un ulteriore vantaggio di questo camino consiste nell’assenza di permessi da richiedere per l’installazione, proprio perché non vi è una legislazione.

Un ulteriore beneficio di questa tipologia di camino sono le camino bioetanolo recensioni, le quali risultano positive per svariati motivi, tra cui il combustibile inodore, la facilità del funzionamento e dell’accensione del camino e diversi altri fattori.

Quanto dura la fiamma bioetanolo?

La fiamma bioetanolo può o meno durare a seconda di svariati fattori. In primo luogo è importante sostenere che questo camino è caratterizzato da un vetro di protezione, realizzato appositamente per far sì che il calore si possa propagare nella stanza in completa sicurezza. A seconda del livello di carburante e della velocità con la quale questo viene utilizzato è possibile comprendere quanto durerà la fiamma.

L’atmosfera che si otterrà dall’accensione di un camino a bioetanolo è la medesima di un camino classico, con la differenza che non vi sono residui da raccogliere e il camino non dovrà essere pulito. Infatti il camino a bioetanolo è privo della canna fumaria e non necessita di alcuna pulizia, ma solo di rimettere il carburante all’interno del serbatoio quando questo finisce.

Per scoprire di più sul camino bioetanolo opinioni è possibile consultare il seguente sito web www.maisonfire.com.

Vantaggi importanti del camino a bioetanolo

Un ulteriore fondamentale vantaggio del camino a bioetanolo consiste nella sua modalità d’installazione: indipendentemente dal modello scelto infatti l’installazione risulterà semplice, esattamente come l’eventuale trasporto in caso di trasporto.

Data la sua versatilità è possibile riporre, a seconda delle proprie preferenze, questo camino a bioetanolo in qualsiasi stanza.

La sua installazione all’interno di più stanze è resa possibile dalla mancanza della canna fumaria e dalla sua modalità di accensione.

Un ulteriore vantaggio è dato dallo stesso etanolo, noto anche come un combustibile green e rinnovabile, oltre che inodore: non si potranno quindi inalare sostanze nocive e anche i bambini potranno muoversi tranquillamente vicino al camino, dato il vetro protettivo.

Vi sono svariate tipologie di camini a bioetanolo in grado di unire non solo la funzionalità ma anche l’estetica: riescono infatti a valorizzare l’arredamento già presente.

Normalmente i modelli più comuni sono minimal, ma è anche possibile sceglierne ulteriori.

A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra i modelli a pavimento, a incasso e ulteriori.