Manga, manhwa e manhua: che cosa sono e quali sono le differenze reciproche?

I manga webtoon catturano l’attenzione di un ampio pubblico, ma il panorama dei disegni dell’Estremo Oriente è molto più variegato di quanto si possa immaginare. Infatti, stanno prendendo piede anche i termini manhwa e manhua. Cosa sono queste tipologie di fumetti?

Il primo corrisponde al manga coreano e il secondo a quello proveniente dalla Cina. Ecco cosa bisogna sapere in merito a ognuna delle tre discipline tanto apprezzate da chi ama il disegno in ogni sua componente. La trama assume un ruolo di primo piano e contribuisce a rendere determinati fumetti vere e proprie opere d’arte da esportare in ogni angolo del globo.

Che cos’è un manhwa

I manhwa non sono altro che i fumetti coreani. Il loro significato letterale è quello di comico e sono ben differenti rispetto ai corrispettivi nipponici, con letture identiche rispetto a quelle occidentali, ossia partendo da sinistra e proseguendo verso destra. I disegnatori di manhwa sono noti anche come manhwaga.

I manhwa coreani sono molto utilizzati nei film a cartoni animati, piuttosto che nelle serie fisiche. Inoltre, un altro discorso dovrebbe essere portato avanti per quanto riguarda le differenze tra i fumetti provenienti dalla Corea del Sud e quelli della Corea del Nord. I primi non presentano alcun riferimento politico, mentre i secondi sono prettamente nazionalistici.

Che cos’è un manhua

Come si potrebbe intendere facilmente, i manhua non sono altro che i fumetti cinesi. Tradotti letteralmente in disegni irresponsabili, hanno una storia che parte da molto lontano, persino dal Settecento. Una diffusione cospicua può essere datata agli anni Ottanta, grazie al contributo di Ma Wing-Shing. Quest’ultimo ha saputo mescolare Giappone e Cina con sapienza e perseveranza.

In origine, i manga cinesi si ispiravano apertamente ai cartoni animati della Walt Disney. Tuttavia, non mancano influenze prettamente locali, con fumetti da destra verso sinistra. Ad ogni modo, quest’ultima non è una regola che va necessariamente rispettata alla lettera. Il governo comunista locale ha provocato alcune modifiche ai manhua, trasformandone lo stile di scrittura e puntando maggiormente sugli ideogrammi.

Le differenze tra manga, manhwa e manhua

Ovviamente, i classici webtoon manga provenienti dal Sol Levante continuano a essere i più diffusi e apprezzati in tutto il mondo. Vengono considerati come i fumetti per eccellenza e catturano un pubblico enorme. Racchiude diversi stili editoriali e può rivolgersi a varie categorie di pubblico. Adulti e bambini, giovani di sesso maschile e femminile possono identificarsi in ciascuna categoria di fumetti.

Nel caso specifico, la lettura è rigorosamente al contrario, partendo da destra e proseguendo verso sinistra. Sono davvero numerosi gli anime che hanno raggiunto un successo straordinario anche grazie ai relativi manga, da Naruto a Death Note, da One Piece a Dragon Ball. Inoltre, dopo la seconda guerra mondiale, non bisogna lasciare in secondo piano l’influenza esercitata dalla Walt Disney.

Con tali premesse, comprendere le differenze tra manga, manhwa e manhua può essere molto più semplice di quanto si possa immaginare. Tutte e tre le discipline presentano alcuni aspetti analoghi e affini, ma sono i dettagli a risultare determinanti per scegliere un tipo di fumetto a discapito degli altri.