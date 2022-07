Aprire un conto bancario negli Emirati Arabi Uniti: come fare?

É possibile aprire un conto corrente a Dubai? Puoi aprirlo solo una società o anche come privato? Devi essere necessariamente residente? O puoi aprirlo anche dall’Italia come persona fisica non residente? Quali sono i documenti richiesti? Quali sono i vantaggi?

Oggi parleremo proprio di questo, daremo delle informazioni utili a chi vuole trasferire i propri soldi in questa città.

Detto questo, andiamo a vedere come aprire un conto corrente bancario a Dubai.

Aprire un conto corrente in una free zone: perché e come fare!

Banche più note ed utilizzate

Cominciamo col dire che prima di aprire un conto corrente a Dubai, bisogna andare ad individuare le banche dove effettuare tale operazione. Quello che possiamo fare è citarti gli istituti di credito più rinomati ed affidabili, come la Emirates NBD, la Mashreq Bank, la Noor Bank e la RakBank.

Puoi aprire un conto privato (da residente o non residente) e un conto aziendale

Oltre a discernere tra le banche principali, hai anche la possibilità di aprire un c.c sia privato (in quanto residente/non residente), sia aziendale (nel momento in cui decidi di investire in una società).

Conto privato da non residente

Se non vivi a Dubai e al contempo desideri aprire un conto corrente privato, sei soggetto a determinate limitazioni giacché necessiti di una banca che permetta di aprire un c/c per non residenti. Ad ogni modo, esiste un numero adeguato di istituti di credito onesti e fidati che offrono tale possibilità. Pertanto, questa restrizione non costituisce un problema.

Per procedere dovrai comunicare i tuoi dati personali come se stessi consegnando un curriculum vitae (inserire le info riguardati la carriera lavorativa/commerciale) e in aggiunta, alcune documentazioni standard obbligatorie, come:

Estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi;

Dettagli sulla fonte dei fondi;

Passaporto;

Ricevute che comprovino l’avvenuto pagamento di utenze (acqua, gas, luce etc.).

Conto privato per residenti

In caso contrario, ergo per coloro che vivono a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, i documenti da presentare sono:

Visto degli Emirati Arabi Uniti;

Carta d’identità degli Emirati Arabi Uniti;

Avvenuto pagamento delle utenze (bolletta dell’acqua o dell’energia elettrica).

Per ciò che riguarda i costi di emissione su un c/c privato per i cittadini italiani residenti a Dubai, sono del tutto marginali. Puoi utilizzare un conto bancario per ricevere e inviare trasferimenti di denaro contante su conti aziendali, a patto che l’istituto di credito conosca la provenienza di tali spostamenti.

Conto aziendale a Dubai

Nel momento in cui decidi di aprire un conto aziendale, oltre alla documentazione personale standard dei soci (i medesimi richiesti per aprire un c/c bancario privato), sono richiesti anche i documenti aziendali opportuni, come:

Statuto e Atto Costitutivo SRL della società interessata;

Riconoscimento di una persona giuridica/certificato di qualifica (in base al tipo di società);

Documenti di organizzazione aziendale/Stato Patrimoniale;

Presentazione delle attività di impresa;

Informazioni sulle attitudini imprenditoriali e degli amministratori di società;

Dati e documentazioni sull’orgine dei fondi da versare sul conto della società.

Perché conviene aprire un conto corrente bancario a Dubai

Poco importa se si tratta di un c/c bancario privato o aziendale, a Dubai puoi beneficiare dei seguenti vantaggi: accedere direttamente ai tassi di cambio, accedere alla tua banca virtuale (tramite dispositivi mobili), effettuare tutte le operazioni bancarie (inclusi i prestiti personali e aziendali) e tenere lontano dal tuo conto gli sguardi indiscreti.

Inoltre, non tutte le banche hanno gli stessi requisiti. Cosa significa? Che data la sua maggiore densità di popolazione, a Dubai ci sono molte banche a cui affidarsi.