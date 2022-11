Ecco quello che devi sapere sulla Laminazione ciglia

Quella della bellezza e della cura del proprio corpo, è un tema sempre più importante. Esistono infatti numerosi trattamenti estetici, da quelli più invasivi a quelli che invece sono semplici, che migliorano sensibilmente il proprio aspetto, regalando una migliore autostima.

Tra i trattamenti più famosi e, soprattutto, apprezzati, troviamo senza ombra di dubbio la laminazione ciglia. Si tratta di un trattamento estetico in grado di fissare, curvare e allungare le ciglia, ottenendo così uno sguardo penetrante.

Tutto sommato possiamo dire che è un trattamento abbastanza semplice da eseguire, non a caso sul mercato è possibile trovare dei kit laminazione ciglia (scopri il sito di Aleas Cosmetics) che permettono quindi effettuare il lavoro nel migliore dei modi.

Se stai leggendo questo articolo è perchè sicuramente anche tu vuoi avere maggiori informazioni sulla laminazione ciglia. Infatti, di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio che cos’è questo trattamento, come funziona e, infine, quali sono le eventuali controindicazioni che quindi rendono il trattamento non adatto a determinate categorie di persone.

Laminazione ciglia, di che cosa si tratta?

Abbiamo detto, dunque, che la laminazione ciglia è un trattamento estetico estremamente comune e molto apprezzato per via dei risultati che è in grado di regalare.

Entrando nello specifico, possiamo dire che la laminazione ciglia è un trattamento in grado di curvare, allungare e rinforzare le ciglia. Il suo scopo principale è ovviamente quello di mettere in risalto lo sguardo ed enfatizza in generale il contorno occhi.

Il risultato di questo trattamento, ovviamente se ben eseguito, è sorprendente. Infatti, riesce a donare uno sguardo tanto naturale quanto particolare e penetrante.

Attenzione, dobbiamo specificare che la laminazione delle ciglia non prevede in alcun modo l’utilizzo di ciglia finte. Infatti, con questo trattamento si lavora direttamente sulle ciglia vere e naturali, ed è per questo motivo che la laminazione ovviamente non prevede alcuna fase di rimozione.

Da notare anche un’altra cosa estremamente importante, la laminazione si rivolge ad un pubblico molto ampio. Si tratta infatti di un trattamento ideale per donne e uomini e i benefici sono praticamente immediati, fin dalla prima seduta.

Dunque, grazie alla laminazione potrai avere finalmente delle ciglia forti, spesse, morbide e lunghe.

Per chi è indicato il trattamento?

Sicuramente ti starai chiedendo se la laminazione è un trattamento specifico per qualcuno o meno adatto per altri. In sintesi, possiamo dire che la laminazione è rivolta ai soggetti che hanno delle ciglia che vanno verso il basso, ovvero sporgenti. Per effetto della laminazione, sarà possibile quindi riportarle verso l’alto.

Non solo, la laminazione viene generalmente consigliata anche a coloro che hanno ciglia sfibrate o danneggiate. Infatti, questo è un trattamento rigenerante e in grado di regalare un risultato semplicemente straordinario.

Inoltre, è bene sottolineare che il trattamento non causa alcun dolore, si tratta infatti di un’operazione molto semplice e non invasiva. Oltretutto, oltre a non fare male, è un trattamento fantastico che aiuta le ciglia ad essere più sane e forti.

Chi non può fare la laminazione ciglia?

Detto che si tratta di una pratica esente da controindicazioni particolari, è bene comunque specificare che ci sono alcune categorie di persone che non dovrebbero sottoporsi alla laminazione delle ciglia.

Indubbiamente, le donne che aspettano un bambino o sono in fase di allattamento, non dovrebbero assolutamente sottoporsi al trattamento in queste fasi.

Naturalmente, anche coloro che hanno delle patologie importanti agli occhi, è bene che stiano alla larga dalla laminazione delle ciglia per ovvi motivi.

Infine, parliamo di un trattamento fortemente sconsigliato alle donne in menopausa, in quanto è possibile che ci siano delle importanti variazioni ormonali che, ovviamente, comprometterebbero il risultato del trattamento.

Comunque, come abbiamo detto non ci sono controindicazioni su questo tipo di trattamento, pertanto se non si fa parte delle categorie di cui abbiamo parlato, si può procedere serenamente.