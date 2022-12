Come scegliere la dimensione del monitor del tuo pc: info e consigli

La scelta delle dimensioni del monitor di un computer portatile ricopre da sempre una certa importanza, molto di più rispetto a quella che si pensa. La maggior parte delle persone oggi pensano che più le dimensioni del proprio monitor sono maggiori, e meglio è. Tuttavia, non è sempre così. Bisogna infatti tenere in considerazione anche alcune variabili e per scegliere la dimensione del monitor del proprio Pc. Bisogna considerare infatti la distanza degli occhi, ma anche l’ampiezza dell’ambiente in cui il PC verrà collocato e utilizzato. Un monitor da scrivania non dovrà avere le stesse dimensioni di un monitor per televisioni in salotto.

La grandezza del monitor del PC deve essere calcolata in base alla risoluzione, oltre che al tempo di permanenza di fronte al computer portatile e all’uso che se ne fa. Se ad esempio abbiamo bisogno di un computer portatile per la grafica oppure per il gaming, così come per le semplici applicazioni del pacchetto Office o per altri motivi di uso personale, è chiaro che questi aspetti avranno un influenza sulla scelta della dimensione del monitor del computer.

Come calcolare la dimensione del monitor del Pc

La dimensione degli schermi dei computer portatili si misura in pollici. È un valore che corrisponde a 2,54 cm e vengono calcolati sulla base della diagonale del monitor, ovvero la distanza presente da un angolo all’altro. La dimensione del monitor dipende anche dal formato che indica la larghezza e l’altezza dello schermo.

Come puoi leggere anche sul sito web monitor per Pc, al fine di ottenere la migliore visione possibile occorre inoltre calibrare lo schermo del proprio computer portatile servendosi di alcuni semplici strumenti a disposizione nel software della scheda video. Se un pollice corrisponde a 2,54 cm, un monitor in formato HDD 22 pollici ad esempio sarà lungo 18 pollici e alto 10, e sarà quindi di 180 pollici quadrati. I formati più comuni per i monitor sono 4:2 e 16:9. Il 4:3 viene usato oggi di meno rispetto al 16:9, formato per il quale si sta optando quasi esclusivamente oggi nei monitor moderni. È possibile inoltre usufruire anche di altri tipi di rapporti, spesso poco usati e poco conosciuti. Ecco alcuni consigli utili su come scegliere il monitor ideale per il tuo Pc.

Proporzioni e bande nere

È importante capire quali sono gli usi migliori basati sulle proporzioni e sulla dimensione del monitor. Il formato 4:3, come abbiamo già detto, risulta oggi in disuso, sebbene nell’ambito della grafica professionale e della fotografia sia ancora un formato abbastanza diffuso. Per quanto riguarda invece il monitor per Pc e le Tv ad alta definizione, il formato più gettonato è il 16:9. Consulta la seguente tabella per capire quali sono le principali proporzioni oggi in uso e dove vengono utilizzate.

Proporzioni Uso Tipo di periferica 4:3 Standard Vecchi monitor, in disuso 16:9 Alta definizione Strumenti ad alta definizione 21:9 Cinema Poco diffuso in mega Tv 15:9 Formato raro Consolle Nintendo

Se ai lati del video vedi delle bande nere, questo può essere dovuto alla calibrazione dello schermo, vale a dire alla proporzione e alla dimensione del monitor che si utilizza. Le bande nere si possono quindi eliminare tranquillamente attraverso la calibrazione del monitor. In tutti i monitor esiste la possibilità di calibrazione: ad esempio, nelle televisioni e nei monitor TV è sufficiente agire sui settaggi per rendere l’immagine aderente alla dimensione dello schermo senza dover guardare film e video, ma soprattutto senza trovarsi a sopportare le fastidiose barre nere laterali.

Occhio alla distanza dal monitor

Un aspetto importante da valutare nella scelta della dimensione del monitor del Pc riguarda la giusta distanza dalla quale verrà guardato. È un aspetto importante da non sottovalutare, specialmente per chi trascorre molte ore davanti al Pc. Non è benefico per la vista rimanere troppo tempo con gli occhi fissi su uno schermo, specialmente se non è di qualità eccellente e se non viene calibrato in modo corretto. Capita ad esempio di avvertire un fastidioso mal di testa oppure di sentire un po’ di nausea se si utilizza un computer per troppo tempo.

Ci sono molte persone che trascorrono diverse ore davanti al computer a giocare: questo è sicuramente poco salutare per la nostra vista. Lo stesso discorso vale anche per chi fa un lavoro dove deve stare per molto tempo seduto di fronte ad una scrivania. La distanza minima consigliata da un monitor di 19 pollici è di 50 cm circa. Gli schermi che oggi maggiormente si vedono sugli scaffali hanno almeno 19 pollici, sebbene i più comuni siano quelli da 21 e da 24 pollici.