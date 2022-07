Marketing, 6 newsletter straniere ben fatte

Il mondo del marketing è cambiato e si è evoluto in modo da raggiugere più persone possibili e in modi sempre più efficaci. Uno di questi è la newsletter, considerate oggi lo strumento di marketing più potente e che porta ai migliori risultati.

Tuttavia, non basta inviare una mail, anche se ben scritta, a persone a caso per ottenere dei buoni risultati. Bisogna, infatti, utilizzare le giuste tecniche.

Ormai è risaputo: il primo passo per fare delle belle newsletter è quello di essere sicuri di inviarle alle persone giuste. Per questo è importante investire in un’attività di database building. Questa tecnica permette di creare delle buone mailing list individuando i giusti destinatari.

Ma quali sono le migliori newsletter di marketing degli ultimi anni? Ne abbiamo scelte sei straniere da non perdere.

6 Newsletter straniere di marketing fatte a regola d’arte

Ariyh

Con migliaia di suggerimenti e trucchi di marketing che circolano su Internet, spesso in conflitto tra loro, è difficile sapere quali valga la pena provare.

In un mondo ideale, dovremmo fare un test A/B e tenere traccia di tutto. Nel mondo reale, specialmente per i team più piccoli, non abbiamo tempo per questo.

Ma di grande aiuto sono i suggerimenti che troviamo nelle newsletter di Ariyh. Questa newsletter settimanale segue un formato unico, semplice ma efficace. Ogni settimana riceverai un nuovo suggerimento di marketing basato sull’evidenza che proviene da una ricerca scientifica imparziale, sottoposta a revisione paritaria, condotta dalle migliori business school del mondo.

Questa newsletter è particolarmente apprezzata perché non si basa su opinioni personali o pensieri dell’autore, ma solamente su dati e ricerche scientifiche realizzate dalle migliori università e centri di ricerca al mondo.

Geekout Newsletter by Matt Navarra

Se ti occupi di social media marketing o gestione della community, Geekout è un must da non perdere.

Questa popolare newsletter settimanale gratuita cura tutte le ultime notizie, suggerimenti, trucchi, strumenti e nuove funzionalità della piattaforma di social media.

Cercare di tenersi aggiornati su tutte le ultime funzionalità dei social media e sulle modifiche alla piattaforma è un duro lavoro. Geekout è uno dei riepiloghi più completi e aggiornati di letteralmente tutto ciò che potresti aver bisogno di sapere, facendoci risparmiare ore ogni settimana sulla ricerca.

Please Advise

Please Advise è una newsletter quotidiana di marketing curata dal team di Top Hat.

È suddiviso in 3 semplici sezioni. Guarda, Fai e Prova. La parte migliore? È ricco di informazioni che utilizzerai effettivamente e puoi leggerlo con un rapido passaggio.

È una lettura veloce e ben progettata che ti piacerà aprire ogni giorno.

TL;DR Marketing

Se stai cercando un modo semplice per tenerti aggiornato sulle ultime novità senza distrarti, TL;DR è la newsletter che fa per te. TL;DR fornisce una panoramica davvero succinta degli elementi essenziali, inclusi gli ultimi aggiornamenti sui social media, SEO, marketing dei media a pagamento e altro ancora.

Questa newsletter giornaliera è altamente raccomandata se stai cercando di proteggere la tua concentrazione pur continuando a tenerti aggiornato sulle ultime tendenze e cambiamenti del settore.

Marketing Brew

Marketing Brew è una newsletter di marketing trisettimanale che mette in evidenza il meglio dei migliori suggerimenti di marketing, idee e aggiornamenti del settore.

La newsletter è davvero ben scritta e include articoli interessanti e bocconcini che vorrai davvero leggere. Sono anche estremamente selettivi con cui includere i suggerimenti di marketing, quindi sai che non includono lanugine per il gusto di farlo.

The Daily Carnage

Carney+Co è un’agenzia che offre un servizio completo ed è specializzata nella progettazione e sviluppo per piattaforme browser, desktop e mobile.

L’agenzia offre ai professionisti del marketing una grande conoscenza, le migliori pratiche e le ultime tendenze del settore attraverso il suo “Daily Carnage”, un elenco selezionato dei migliori contenuti di marketing inviati quotidianamente alla tua casella di posta.