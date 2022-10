Sposarsi nella stessa location: 6 buoni motivi per farlo

Organizzare un matrimonio non è assolutamente facile, tra

cerimonia, ricevimento, outfit e ospiti diventa particolarmente

complicato riuscire a incastrare tutto alla perfezione. Non è un

caso che tantissime coppie scelgano di sposarsi nella stessa

location, organizzando ricevimento e cerimonia. Per quanto affidarsi

a un fotografo esperto, come Francesco

Caroli, sia sempre la soluzione ideale per realizzare nel

migliore dei modi il tuo matrimonio nella stessa location, vediamo

quali sono i 6 buoni motivi per farlo.

La bellezza della praticità

Avrai sicuramente notato come uno degli aspetti più stressanti di

un matrimonio sia il passaggio da un luogo all’altro. I tuoi ospiti e

gli sposi devono spostarsi continuamente tra chiesa, ristorante e set

per lo shooting fotografico. Scegliere la stessa location ti permette

di avere tutto sotto controllo e di evitare di perdere tempo tra un

luogo e l’altro.

Relax

A tale motivazione si lega anche una componente di stress ridotta.

Gestire gli spostamenti, ma soprattutto le diverse persone che

dovranno pianificare le loro attività in base ai tuoi desideri, ti

induce a un grado di stress maggiore. Ridurre lo stress ti farà

stare anche più serena, considerando l’importanza di tutelare

l’abito da sposa e un viso che non dovrà mai sembrare stanco in

foto.

Costo

Non c’è alcun dubbio sul fatto che le coppie che scelgono di

sposarsi nella stessa location lo facciano per risparmiare sul costo

complessivo. Oltre a poter dormire nelle camere dedicate, potrai

anche beneficiare di sconti più corposi, dato che organizzerai tutto

in un solo luogo e probabilmente con un unico proprietario. In questo

caso cerca di trovare la location che ti permetta di avere uno sconto

sul costo totale.

L’importanza del fotografo

Come ti abbiamo anticipato in precedenza, spostarsi da un luogo

all’altro non è solo stressante, ma ti farà perdere tantissimo

tempo. In questa ottica devi anche pensare allo shooting fotografico,

che ti occuperà un buon numero di ore.

Scegliendo una sola location potrai effettuare gli scatti

direttamente lì, garantendo una presenza stabile agli ospiti e un

intrattenimento nell’evento. Scegliendo il reportage potrai goderti

ancor di più l’atmosfera.

L’atmosfera

Scegliendo di sposarti nella stessa location potrai ricreare

l’atmosfera che desideri, sia questa rilassata, movimentata oppure a

tema. Diverse coppie amano allestire un’ambientazione che ricalchi il

loro stile e la personalità, offrendo agli ospiti un giorno diverso

e ricco di novità. In molti casi puoi anche optare per un centro

massaggi oppure per un giardino Zen, la tua fantasia non deve porsi

limiti in questo meraviglioso giorno.

Orari e permessi

Uno dei motivi che spinge sempre più innamorati a sposarsi nella

stessa location come spiegato in questo

approfondimento su Matrimonio.com

è sicuramente il poter festeggiare fino a tarda notte.

Riuscire a sforare la mezzanotte senza recare fastidio ai cittadini

del luogo può garantirti un open bar più divertente e della musica

con DJ set. Ovviamente informati sugli orari in modo preciso,

evitando brutte sorprese una volta terminato il matrimonio.