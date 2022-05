Un gadget sempre in voga: le Spille personalizzate

I prodotti personalizzati stanno riscontrando, da parecchi anni a questa parte, un notevole successo. Possono essere molteplici le esigenze che spingono una persona (o un gruppo di persone) a richiedere la personalizzazione di un oggetto, principalmente per imprimere il proprio marchio di riconoscimento o fornire a un osservatore esterno un segno identificativo della persona o del gruppo. Il mondo degli oggetti personalizzabili è incredibilmente vasto, sia per le possibilità che offre a livello di lavoro da eseguire, si in merito al supporto da rendere unico e inimitabile.

Tra i gadget che più facilmente ottengono l’approvazione del pubblico, troviamo sicuramente, a occupare uno dei primissimi posti, le spille. Piccole, maneggevoli e facili da utilizzare, le spille forniscono davvero tantissime possibilità di personalizzazione. Per ottenere delle pins personalizzate ci si può anche rivolgere a un servizio di stampa di spillette online (come quello di Professional Pins).

Di seguito vedremo maggiormente nel dettaglio in cosa consiste la produzione di una spilla personalizzata, entrando nel merito delle possibilità offerte da simili servizi.

Come sono le spille personalizzate

Iniziamo a parlare della materia prima di partenza: le spille da personalizzare. Queste sono realizzate in metallo, coperte con uno strato di plastica trasparente che ha il compito di proteggerle e conferire lucentezza. Per quanto concerne il vero e proprio processo di personalizzazione, la scelta spetta in toto al cliente, che può liberamente provvedere a fornire il disegno o la scritta che intende vedere applicata sul prodotto finito. Dopodiché la società si serve di un programma di grafica per elaborare l’immagine in modo da sfruttare tutto lo spazio a disposizione per riprodurla sulla superficie. Il processo è completamente automatizzato in ogni sua parte, quindi, e per la stampa vera e propria vengono utilizzati dei macchinari ad alta definizione, in grado di garantire un’immagine nitida e dai colori brillanti, oltre alla massima precisione nella resa dei dettagli. Dopo la fustellatura, la spilla può considerarsi pronta per soddisfare le specifiche esigenze di tutti i consumatori.

Le finiture: come rendere perfetta la propria spilla

Occorre sottolineare che le possibilità di personalizzazione delle pins non si limitano alla semplice scelta dell’immagine da applicare, ma il margine di manovra è molto più ampio. Ad esempio, riguarda anche le finiture.

È possibile scegliere tra diverse tipologie, come quella classica, che prevede la stampa delle immagini su fondo bianco, per poi coprirle con della plastica trasparente al fine di assicurare protezione e brillantezza al contempo. Questa è la preferenza del 90% degli utenti, ma esistono anche altre opzioni, come la finitura lucida su carta fluo. In questo caso la stampa non avviene su un foglio bianco, ma su un tono vivace o addirittura fluorescente, a scelta tra giallo, arancione, verde e fucsia. Si tratta dello stratagemma perfetto da adottare per chi vuole che la sua spilletta personalizzata si noti.

Ma non finisce qui: oltre a quelle con carattere più decisamente pop, esistono anche spille più sofisticate, come quelle che creano un effetto dorato o argentato. L’ideale per un regalo per far sentire amata una persona speciale, donandole un oggetto dall’apparenza davvero preziosa e accertandosi di fare colpo.

Non si dimentichi, inoltre, la possibilità di aggiungere, dopo la stampa, una speciale polvere apparentemente verde chiaro, che riesce a catturare la luce del giorno per rifletterla al buio. Un effetto fluo davvero strepitoso in grado di lasciare chiunque a bocca aperta.

Insomma, non risulta certo esagerato affermare che le possibilità sono infinite: la spilla personalizzata rappresenta certamente un ottimo espediente per trasmettere la propria personalità all’esterno, o per individuare un’identità di gruppo che crei maggiore affiatamento, sempre lasciandosi guidare dai propri gusti e dalle proprie preferenze.